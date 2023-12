O Solidariedade decidiu que vai apoiar

o ex-prefeito Bill Vieira de Souza (PL) nas eleições do ano que vem em Nova Odessa.

Bill foi a grande estrela na última quinta-feira do evento que marcou a posse da nova executiva do Solidariedade de Nova Odessa.

“Agradeço ao presidente estadual do partido, o meu amigo Alexandre Pereira , pelo partido e parabenizo todos os integrantes da comissão, na pessoa do presidente Luis Fernando Nascimento e do vice-presidente Adriano José do Carmo Rosa. Foi uma noite contagiante e tenho certeza que vamos juntos nessa caminhada”, comentou o ex-prefeito.

Bill deve enfrentar o atual prefeito Leitinho Schooder (PSD) e o seu ex-secretário de saúde Vanderlei Cocato (Republicanos) na eleição de 2024.

