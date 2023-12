Torneio de Beach Tennis Americana segue este domingo

As disputas do 1º Torneio de Beach Tennis de Americana seguem

este domingo. O campeonato é uma realização da Prefeitura por meio da Secretaria de Esportes, na orla da Praia dos Namorados. No total, 85 duplas participam da competição, com entrada gratuita ao público, a partir das 8h30.

O primeiro dia do evento contou com a presença do prefeito Chico Sardelli, o vice Odir Demarchi, o secretário municipal de Esportes Marcio Leal e os vereadores Lucas Leoncine e Leco Soares.

Neste sábado (2), foi a vez do confronto nas categorias Masculina B, Feminina C, Feminina A e Masculina A. No domingo, entram em quadra as duplas das categorias Feminina B, Masculina C, e Mista C.

As quatro melhores duplas de cada categoria receberão troféus e brindes, enquanto nas categorias masculino A e feminino A serão entregues também prêmios em dinheiro.

Com estrutura profissional, premiações em dinheiro e atrações musicais, o evento reúne competidores de Americana, Santa Bárbara d Oeste, Nova Odessa, São Paulo, Guarujá, Brotas, Capivari, Sumaré, Rafard, Votuporanga, Mogi Mirim, entre outros municípios.

“O primeiro dia de evento foi um sucesso e temos certeza que amanhã não será diferente. O prefeito Chico nos pedia um torneio desta modalidade, que vem crescendo cada vez mais em Americana. Agora é realidade, com a participação de atletas de várias cidades, enaltecendo o esporte e o lazer, com entrada gratuita para nossa população”, destacou o secretário de Esportes, Marcio Leal.

O torneio conta com uma estrutura com cinco quadras com areia nova e redes personalizadas, praça de alimentação completa com food trucks, tenda de hidratação, mesa de frutas, arquibancadas, fisioterapia, fotógrafo profissional, espaço kids, duchas, banheiros e vestiários.

Neste sábado, a animação ficou por conta da Banda 4 Regra 3, e no domingo será a vez do grupo New Samba, às 15h.

