Corinthians perde do Inter (1-2) mas não cai mais

O Corinthians foi derrotado pelo Inter

de Porto Alegre na tarde noite deste sábado pelo placar de 2 a 1.

O jogo valeu pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro e o Timão não corre mais o risco de ser rebaixado. O fantasma circulou o time de Parque São Jorge durante boa parte do campeonato.

O Corinthians ainda tem mais um jogo para fazer e tem 47 pontos no campeonato.

O jogo teve 12 minutos de prorrogação no segundo tempo e ainda assim o Time de Mano Menezes não conseguiu empatar. O técnico acabou levando uma lapada do treinador gaúcho Coudet dentro de casa depois de ter afrontado o técnico do Inter.

