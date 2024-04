Pablo Marçal cotado pra vir a prefeito no lugar de Padre Kelmon

Pablo Marçal é hoje mais um nome cotado

pra vir candidato a prefeito de São Paulo. Já estão na disputa o atual prefeito Ricardo Nunes (MDB) e os deputados federais Guilherme Boulos (PSOL), Tabatha Amaral (PSB) e Kim Kataguiri (União Brasil).

Pablo Marçal se filiou ao partido em abril, pouco antes do fechamento da janela partidária. Em seu perfil nas redes sociais, ele se descreve como “Cristão, Empresário, Escritor e Palestrante”. Ele tem 7,6 milhões de seguidores em seu perfil no Instagram.

A decisão do partido, comandado nacionalmente por Leonardo Avalanche desde fevereiro deste ano, vem em detrimento do lançamento de Padre Kelmon (PRTB). Candidato à presidência em 2022, Kelmon havia anunciado sua pré-candidatura ao executivo municipal de SP em janeiro de 2024.

