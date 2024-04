Antigo prédio da Câmara de Americana é colocado à venda/aluguel

O antigo prédio da Câmara Municipal, na Rua Argentina, em frente à praça Divino Salvador, foi colocado à venda ou aluguel. Esta semana o NM passou em frente ao imóvel e registrou a placa comercial.

O NM conversou com pessoas do meio imobiliário, que falaram sobre o impasse que existe no imóvel, por existir um processo de tombamento em andamento. Apesar do excelente ponto em que o prédio está localizado, a informação é de que o imóvel está para negócio em sua totalidade, e não apenas uma parte.

A Câmara Municipal de Americana funcionou por 14 anos no prédio Divino Salvador até o ex-presidente do poder legislativo, o vereador Thiago Martins (PL), fazer o que muitos parlamentares já tiveram vontade, a mudança de local. Hoje, a Câmara funciona na Avenida Monsenhor Bruno Nardini, no Jardim Miriam, na região do Frezzarin/Ipiranga.

Foto Portal Novo Momento