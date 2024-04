O Paulistão Sicredi terminou no último domingo (7), consagrando o Palmeiras como tricampeão estadual pela segunda vez em sua história. Além do sucesso em campo, a competição registrou números impressionantes de audiência. No YouTube, na CazéTV, o crescimento da audiência nas partidas envolvendo os quatro clubes de maior torcida (Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo) foi de 141% —uma audiência média de 1.6 milhão de pessoas, ante 670 mil em 2023. O clássico Corinthians x São Paulo alcançou 4.6 milhões de pessoas, superando o recorde da final da Copa do Mundo de 2022. Na TV aberta, a Record alcançou a liderança de audiência durante os dois jogos da final e em mais quatro outros jogos, especialmente em Palmeiras x Corinthians.

Na TV fechada, a TNT também registrou um crescimento superior a 30% nas partidas exclusivas que foram exibidas no canal por assinatura e na MAX. Nos dois clássicos que exibiram, a audiência média de indivíduos registrada foi de mais de 800 mil torcedores.

Com toda essa visibilidade e batendo recordes, o Paulistão Sicredi contou com 18 patrocinadores, criando ações personalizadas e exclusivas para todos os parceiros.

Mais de 1,3 milhão de torcedores nos estádios

O Paulistão Sicredi também levou um público expressivo aos estádios, reunindo mais de 1,3 milhão de torcedores ao longo das 104 partidas da competição. Além disso, mais de 500 associados do Sicredi puderam assistir aos jogos gratuitamente, participando de experiências exclusivas organizadas pela instituição financeira cooperativa, que incluíram visitas aos bastidores, encontros com jogadores e ex-jogadores. “Queremos estar cada vez mais próximos das pessoas e proporcionar experiências inesquecíveis aos nossos associados. A presença do Sicredi cresce a cada ano em São Paulo, contando atualmente com mais de 370 agências por todo o estado. Buscamos aprimorar nossos diferenciais na região que nos acolhe tão bem, e a plataforma do futebol tem se mostrado uma via eficaz para ampliarmos o conhecimento sobre o impacto positivo gerado pelo Sicredi entre os torcedores dos times paulistas”, destaca o gerente de Marketing da Central Sicredi PR/SP/RJ, Rogério Leal.

FPF Partner: Sicredi dá nome a todos os campeonatos em 2024

Em 2024, o Sicredi se consolida como um dos principais patrocinadores do futebol brasileiro. Pelo sexto ano consecutivo, a instituição financeira cooperativa adquiriu o naming rights do Paulistão Sicredi. A parceria foi além com a renovação do patrocínio, posicionando o Sicredi como FPF Partner em um projeto pioneiro no futebol do país, ampliando seu apoio para outras oito competições organizadas pela Federação Paulista de Futebol. Este ano, a marca estendeu sua presença para “batizar” também o Paulistão Feminino, a Copa São Paulo de Futebol Júnior (masculina e feminina), além do Paulistão A2, A3, A4 Segunda Divisão e Copa Paulista.

Paulistão Feminino Sicredi começa no dia 22

O Paulistão Feminino Sicredi, que começa em 22 de maio, contará com a participação de 11 clubes: Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Santos, Ferroviária, Red Bull Bragantino, São José, Taubaté, Realidade Jovem, Pinda e Marília. Essa edição promete ser histórica, oferecendo uma premiação recorde de R$ 3,23 milhões. As partidas serão exibidas pelo canal do Paulistão Feminino Sicredi no YouTube do Paulistão, TV Cultura, Centauro, TNT, MAX e SporTV, com as finais transmitidas pela TV Globo.