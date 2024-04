Prepare-se para uma revolução no universo dos jogos! A Salve.Games e a MBB estão unindo forças para lançar uma experiência inovadora que levará São Paulo para o mundo dos games com o mapa exclusivo “Sonho TrapStar” no Fortnite.

Explorando o jogo Sonho TrapStar

Em 22 de abril, os jogadores do Fortnite serão transportados para uma São Paulo futurista. Este mapa multiplayer, inserido no Universo Fortnite, levará os jogadores a uma jornada pela cidade dominada por uma empresa de segurança e devastada por uma pandemia de zumbis. A missão é clara: partir da periferia e desbloquear shows proibidos enquanto lutam pela sobrevivência e competem com outros jogadores online. Desde o icônico Copan até a imponente Ponte Estaiada, cada detalhe de São Paulo foi meticulosamente recriado neste mapa, promovendo uma experiência imersiva.

Nesta primeira temporada, o destaque é o show exclusivo do renomado artista Da Lua, um dos pioneiros do Trap no Brasil. Com uma trilha sonora inédita especialmente criada para esta experiência, os jogadores estarão envolvidos em uma atmosfera única enquanto exploram e identificam pontos marcantes de São Paulo. Um dos destaques da gameplay é que o jogador pode subir no palco com o artista.

“É o desejo de toda uma geração que cresceu jogando game em cidades americanas e sempre sonhou se ver representado no mundo dos games”, explica De Maio, um dos desenvolvedores do jogo.

Para ter grande autenticidade, a favela foi feita por moradores da comunidade, como Gui Senna, modelador 3D e morador do Jardim Peri; “Sempre quis ver a quebrada no game, e poder fazer o meu próprio bairro é um sonho realizado”, afirma.

“A gente acredita muito nesse projeto. A relação entre música e games sempre existiu, mas o que a Salve fez nesse mapa faz parte de um movimento de inovação nesses mercados, e por isso estamos muito felizes de participar”, finaliza Antônia Martins, Diretora de Marketing da MBB Diamond.

Experiência Presencial na AMata SP

Para os verdadeiros fãs, a Salve.Games e a MBB Diamond estão oferecendo uma experiência presencial única. No dia 18 de abril, na famosa festa de Trap da casa noturna AMata SP, localizada em Pinheiros, os participantes terão a oportunidade de mergulhar no ambiente do jogo, com vídeo games disponíveis para celebrar o lançamento do “Sonho TrapStar” em grande estilo.

Fortnite: O Metaverso em Ação

Após o lançamento, aguardem novas temporadas repletas de surpresas! Artistas renomados e novidades constantes garantirão que a cidade virtual de São Paulo permaneça dinâmica e vibrante, mostrando que a fusão entre jogos e música é uma combinação destinada ao sucesso.

Como Acessar o “Sonho TrapStar”

Os interessados podem baixar o Fortnite em qualquer dispositivo e inserir o código 2821-0291-4847 ou simplesmente digitar as palavras “Sonho TrapStar” para mergulhar nesta experiência única gratuitamente.