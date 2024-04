Recém-reformado e totalmente modernizado pela Prefeitura em 2023, o Teatro Municipal de Nova Odessa foi palco – literalmente – para uma grande competição esportiva. Cerca de 200 pessoas participaram e acompanharam no último dia 30 de março, um domingo, o Campeonato Brasileiro Estreantes de Luta de Braço 2024, que contou com 13 equipes participantes, vindas de vários estados.

No total, foram 157 atletas na disputa, mostrando que a luta de braço vem crescendo cada vez mais como esporte no Brasil todo. E todos destacaram positivamente a localização, a comodidade, o conforto e a nova infraestrutura do Teatro de Nova Odessa.

“Todos os técnicos e atletas repercutiram o nosso Teatro Municipal. Inclusive querem promover novas competições aqui. Estamos sendo considerados o melhor local para a realização de eventos de luta de braço, um local limpo, arejado, com opções de comércio e refeição próximas. Até hoje somos comentados como um dos melhores torneios realizados nos últimos tempos”, comentou o técnico Luis Sabino, da equipe Viper de Nova Odessa.

Nova Odessa contou com 15 atletas representando a Equipe Viper. E a equipe não decepcionou, ficando em 2º lugar por equipe na classificação geral, com oito medalhas de ouro, sete de prata e nove de bronze. O destaque ficou por conta de Gabriel Felipe, campeão nos dois braços (esquerdo e direito) na categoria sub 23, repetindo a dose na categoria sênior.

“Isso tudo foi graças ao trabalho feito pelos técnicos (Weliton, Cassius e o próprio Sabino), que não mediram esforços para o desenvolvimento dos nossos atletas. Foi fundamental também o apoio recebido da Prefeitura, na pessoa do prefeito Leitinho (Cláudio Schooder) e da Secretaria de Esportes”, acrescentou o treinador e competidor.

“O torneio foi super elogiado por todos os atletas e técnicos das equipes presentes pela estrutura do local e facilidade para que todos pudessem ter por perto locais para se alimentar. Não podemos deixar de agradecer ao apoio recebido do Supermercado Paraná, Costa Madeireira, Condeúba, Panificadora Vó Brazz, Mecânica Roda Livre, Plush Games Divertimentos e Restaurante Vô Aurora”, completou Luis Sabino.

O Teatro Municipal de Nova Odessa Divair Moreira recebeu da Prefeitura um investimento de R$ 550 mil em 2023. As obras de reformas e modernizações do espaço incluíram a readaptação das instalações e a correção de problemas estruturais internos e externos. Foi a primeira reforma do prédio desde sua inauguração, em 2016. O palco ganhou novos camarins, piso e teto “infinito”, adequado para receber cenários. A plateia tem um novo tapete vermelho, e todas as portas ganharam coberturas – entre outras melhorias.