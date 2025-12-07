Fiéis estranharam quando o padre não apareceu no horário da missa em Carmo do Rio Claro (Minas Gerais) esta semana. Preocupados, foram procurá-lo na Casa Paroquial.

Júlio César Agripino, 38 anos, pároco da Paróquia Nossa Senhora do Carmo, foi encontrado desacordado na noite de sexta-feira, dia 5.

Samu tentou salvar padre

O SAMU tentou reanimá-lo e o levou ao Hospital São Vicente de Paulo, onde a morte foi confirmada. A comunidade lamenta a perda repentina do sacerdote.

