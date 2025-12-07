O vice-diretor de uma escola estadual de Americana (SP), Paulo Cordaço, de 43 anos, permanece preso após sua justificativa inicial à polícia — de que teria apenas “repreendido” um aluno de 13 anos — ser contradita por imagens de segurança apresentadas à Polícia Civil.

O vídeo, entregue por um funcionário da unidade, mostrou o crime e confirmou o relato da vítima, segundo os investigadores.

Cordaço foi detido na noite de sexta-feira (5) e passou por audiência de custódia na manhã deste sábado (6), quando a Justiça decidiu manter sua prisão. Ele segue recolhido na cadeia pública de Santa Bárbara d’Oeste.

A denúncia chegou à polícia na quinta-feira (4), após o aluno relatar ter sido alvo de abuso dentro da escola.

Mesmo diante da acusação, o vice-diretor insistiu que havia apenas advertido o adolescente por uma suposta conduta inadequada. A versão caiu por terra após a análise do circuito interno, fundamento central para o pedido de prisão temporária de 30 dias, que pode ser prorrogada ou convertida em preventiva.

A Secretaria de Estado da Educação informou que abriu procedimento interno para apurar o caso. Uma portaria publicada em 29 de maio deste ano havia oficializado a nomeação de Cordaço para atuar como vice-diretor em uma escola estadual de Americana.

