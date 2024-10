Novo padre pop de Americana, Manoá Xavier fará 40 anos com festa e som ao vivo este sábado. Líder da igreja renovada Nossa Senhora Desatadora dos Nós, ele terá sua festa com banda ao vivo a partir das 19h.

Em 2015, ainda recém formado padre, ele recebeu homenagem na Câmara de Americana.

Manoá Xavier nasceu em 22 de outubro de 1984 em Xinguara, no estado do Pará.

Filho de Lourival Xavier dos Santos e Janete dos Santos Bueno.

Acolhido na Paróquia Santa Luzia, na cidade de Limeira, prontamente foi nomeado diretor do Teatro da Semana Santa, participando de diversos movimentos e pastorais. Trabalhou na área de atendimento do Dispensário Madre Tereza de Calcutá, onde sentiu o chamado para participar da Igreja como ministro ordenado.

Ingressou no Centro Vocacional no ano de 2006. Participou do manifesto Zumbi +10, na luta por direitos da população negra do Brasil, e da criação do Troféu ??bano, premiação dada a personalidades que lutam pela Igualdade Racial e Social, sendo coordenador do troféu no período de 2006 a 2012.

Exerceu estágios pastorais nas paróquias: São Benedito em Americana/SP, Nossa Senhora do Belém em Descalvado/SP, e também em Santa Gertrudes/SP e Cosmópolis/SP. No ano de 2013, retornou à Paróquia Santa Luzia.

Foi ordenado Diácono da Igreja no dia 19 de Julho de 2013, na Catedral Nossa Senhora das Dores, na cidade de Limeira. Foi ordenado Presbítero da Igreja Matriz de Santo Antônio em Americana/SP e em 01 de fevereiro de 2014, chegou à Comunidade São Benedito do bairro Praia Azul.

A Comunidade foi elevada ao título de Quase-Paróquia Nossa Senhora Desatadora dos Nós e o padre foi apresentado como seu primeiro Administrador Paroquial. Padre Manoá transferiu a programação da Paróquia durante a Semana Santa para a Praça localizada na Avenida São Paulo, permitindo a inúmeros fiéis acompanhar a encenação da Paixão, Morte e Ressurreição de Jesus.

Promoveu também a festa da Padroeira, realizando uma barqueata. A imagem da Padroeira navegou pelas águas da represa Salto Grande, saindo da Praia dos Namorados até a Orla da Praia Azul.

Através da Paróquia, desenvolve junto à comunidade um trabalho com artesanato que proporciona a recuperação da autoestima, melhora da concentração e a oportunidade de descobrir novas aptidões.

