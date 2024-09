Rede de Supermercados Pague Menos conquista certificação Experience Awards 2024

A Rede de Supermercados Pague Menos, presente em 20 cidades do interior de São Paulo com 36 lojas físicas e e-commerce, foi certificada como uma das marcas brasileiras que entregam as melhores experiências aos seus Clientes. O reconhecimento veio durante o Experience Awards Retail, uma premiação realizada pela SoluCX em parceria com Gouvêa Experience, que reconhece e certifica as empresas referência em Experiência do Cliente, segundo os próprios Clientes.

A premiação aconteceu no último dia 18 de setembro, no palco do Latam Retail Show, e ouviu mais de UM MILHÃO de Clientes brasileiros para certificar 191 marcas, divididas em 21 categorias do setor varejista. A Rede de Supermercados Pague Menos foi representada pelo gerente de Marketing e Comunicação, Fabio Cecon. “Pelo terceiro ano consecutivo, temos a honra de figurar entre os finalistas desse prêmio. Em 2023, conquistamos a certificação nessa categoria. Essa recorrência é o resultado da dedicação que aplicamos no nosso trabalho diário”, afirma Fabio Cecon.

A metodologia utilizada na premiação é o NPS (Net Promoter Score), a métrica de satisfação do Cliente mais popular do mercado. Por meio de um painel com mais de UM MILHÃO de consumidores cadastrados, os Clientes avaliam as marcas e deixam a sua percepção sobre elas, tornando a premiação 100% voz dos Clientes.

Após a consolidação das opiniões, é estabelecida uma média de NPS em cada categoria. As marcas que atingirem o NPS de percepção acima da média da categoria, são reconhecidas com a “Certificação Experience” e o selo “O Cliente Recomenda”, que mostra ao mercado e ao Cliente final, o poder de recomendação da marca pelos próprios Clientes.

De acordo com Tiago Serrano, CEO da SoluCX, o selo da certificação é um reconhecimento para as empresas que se preocupam com os Clientes. “O Experience Awards possui a missão de valorizar as principais marcas do mercado que se destacam na valorização da experiência do Cliente, expressando para milhares de consumidores os benefícios de cada uma delas e reconhecendo os esforços alcançados ao longo do ano”, diz o CEO.

Para a responsável pelo time de CRM da Rede de Supermercados Pague Menos, Andrea Santichio, o trabalho desenvolvido pela equipe busca oferecer a melhor experiência aos Clientes. “Estamos investindo fortemente em novas ferramentas e em nossa equipe, tudo para termos um olhar ainda mais atento e especial aos nossos Clientes. Nosso objetivo é entender cada vez mais o que eles gostam, surpreendê-los com produtos de qualidade e preços competitivos, e, acima de tudo, proporcionar uma experiência personalizada. Queremos facilitar a vida dos nossos Clientes, trazendo ofertas acessíveis diretamente na palma de suas mãos. Estamos sempre em busca de novas maneiras de estar mais próximos e conectados a eles”, destaca Andrea.

Andrea Santichio complementa que “o feedback dos nossos Clientes é sempre muito gratificante, especialmente quando é positivo, pois nos mostra que estamos no caminho certo. Mas, o que realmente nos impulsiona a crescer, é o feedback construtivo. Quando o Cliente dedica seu tempo para nos dar sugestões de melhoria, isso é um verdadeiro presente. É através dessas opiniões que conseguimos evoluir, aperfeiçoar nossos serviços e garantir uma experiência cada vez melhor para todos”.

O Experience Awards é uma premiação anual realizada pela SoluCX em parceria com a Gouvêa Experience, que reconhece as empresas que oferecem as melhores experiências aos Clientes no Brasil em seus segmentos. O prêmio apresenta ao mercado quais companhias são referência em NPS, conquistando um alto índice de recomendação dos Clientes.

