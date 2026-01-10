Rede de Supermercados Pague Menos está com vagas abertas em São Pedro

Agora com escala de trabalho 5×2, oferecendo mais equilíbrio entre vida pessoal e profissional

Leia + notícias de Economia, emprego e mercado

Se você está em busca de uma nova oportunidade para ingressar ou se recolocar no mercado de trabalho, desenvolver habilidades, conquistar estabilidade e crescer profissionalmente em uma empresa sólida e reconhecida, este é o momento ideal. A Rede de Supermercados Pague Menos está com vagas abertas para a loja de São Pedro, oferecendo um ambiente acolhedor, oportunidades reais de crescimento e, como grande diferencial, a nova escala de trabalho 5×2, com domingo 1:1 (trabalha um domingo e folga no outro), que garante mais qualidade de vida e tempo aos colaboradores.

As oportunidades abrangem diversos setores e níveis de experiência, desde funções operacionais até administrativas. Há vagas disponíveis nos departamentos de Frente de Caixa, Hortifruti, Meio de Loja, Açougue, Padaria, Frios, Rotisserie e Fundo de Loja. Essa diversidade permite que profissionais com diferentes perfis encontrem o espaço ideal para colocar em prática seus talentos, aprender novas funções e construir uma carreira sólida no varejo alimentar, um segmento que segue em constante expansão e oferece estabilidade, aprendizado contínuo e possibilidades reais de crescimento.

A adoção da escala 5×2 reforça o compromisso da Rede de Supermercados Pague Menos com o bem-estar de seus colaboradores. Trabalhar cinco dias e folgar dois proporciona mais equilíbrio entre a vida profissional e pessoal, mais tempo para a família, descanso, estudos e lazer, refletindo diretamente na qualidade de vida e na motivação no dia a dia.

Os interessados devem comparecer presencialmente à unidade de São Pedro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h, ou cadastrar pelo link https://forms.office.com/r/HeaPiufitY. O endereço da loja é rua Maestro Benedito Quintino, 1325, Centro. Para participar do processo seletivo, é necessário apresentar a documentação completa, que inclui:

Carteira de Trabalho (digital ou impressa)

Documento de identidade (RG) e CPF

Comprovante de endereço

Comprovante de escolaridade

Currículo atualizado

As vagas também estão abertas para candidatos PCD, sendo indispensável a apresentação de laudo médico atualizado. Levar todos os documentos em mãos agiliza o atendimento e aumenta as chances de avançar nas próximas etapas do processo seletivo.

Pensando no bem-estar, na segurança e na qualidade de vida de sua equipe, o Supermercados Pague Menos oferece um pacote de benefícios completo e atrativo, com diferenciais que reforçam o cuidado com cada colaborador. Entre os benefícios estão:

Vale-alimentação de até R$ 400,00

Assistência médica e odontológica com valores acessíveis

Cartão compras Pague Menos

Empréstimo consignado

Seguro de vida

Vale-transporte

Marmitex gratuita aos sábados e domingos

Participação nos Lucros e Resultados (PLR)

Bônus por produtividade em alguns setores

Premiação por indicação de candidatos, o “Indica aí”

Treinamentos e programas contínuos de capacitação

Ao abrir novas vagas, a Rede de Supermercados Pague Menos reafirma seu compromisso com a geração de empregos, o desenvolvimento econômico regional e o fortalecimento das comunidades onde atua. Cada contratação representa uma oportunidade de transformar histórias, impulsionar carreiras e contribuir para um futuro mais próspero e responsável.

As vagas disponíveis e mais informações sobre os processos seletivos podem ser consultadas no site oficial: www.superpaguemenos.com.br/vagas

e também no LinkedIn da empresa: linkedin.com/company/paguemenos.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP