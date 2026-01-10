Isabel Veloso morreu neste sábado (10), aos 19 anos, após complicações decorrentes de um câncer. A jovem ficou conhecida nas redes sociais ao compartilhar a rotina do tratamento e reflexões sobre a doença.
A morte foi confirmada pelo pai, Joelson Veloso, que afirmou à imprensa que a família busca esclarecimentos sobre o atendimento médico recebido.
Isabel deixa um legado de coragem, empatia e comoção nacional.
Polêmica com o nome de Isabel Veloso
Ela foi acusada, no ano passado, de ter lucrado em cima da doença. Críticos chegaram até a desconfiar do problema de saúde, principalmente depois do anúncio da gravidez.
Mas a morte veio neste começo de 2026.
O NM externa os pêsames aos familiares e seguidores de Isabel.
