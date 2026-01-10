Vereador de Americana esteve no local com dirigente do Meio Ambiente

O vereador Fernando da Farmácia realizou, nesta semana, uma visita técnica ao Escadão do Parque Novo Mundo, acompanhado da secretária municipal de Meio Ambiente, com o objetivo de avaliar ações de revitalização e melhorias no local.

Após a obra de reconstrução do escadão — que havia desmoronado anteriormente — o vereador buscou junto à Secretaria de Meio Ambiente providências para a recuperação da área, com foco no plantio de grama, árvores e outras ações que devolvam a arborização e valorizem o espaço público, trazendo mais segurança e qualidade de vida para os moradores.

Durante a visita, a secretária de Meio Ambiente destacou que a pasta irá analisar as demandas levantadas, buscando alternativas técnicas e viáveis para promover a recuperação ambiental e a valorização da área.

Iniciativa

O vereador Fernando da Farmácia reforçou a importância da iniciativa e destacou seu compromisso com a comunidade:

“Depois da reconstrução do escadão, nosso objetivo agora é garantir que o local seja totalmente revitalizado, arborizado e acolhedor para os moradores. Essa é uma reivindicação antiga da população do Parque Novo Mundo, e vamos acompanhar de perto para que as melhorias saiam do papel e se tornem realidade.”

Fernando reafirmou ainda que seguirá acompanhando o andamento das solicitações e encaminhando as reivindicações da comunidade aos setores responsáveis, fortalecendo o diálogo entre o poder público e os moradores do Parque Novo Mundo.