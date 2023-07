Paguemenos agora tem até CEO

Murilo Brotherhood CEO da Rede de Supermercados PagueMenos

Executivo iniciou sua caminhada na supermercadista há pouco mais de 30 dias

Pai, marido, executivo, nadador, fã e praticante de tênis. Carioca, 54 anos, engenheiro mecânico, com mais de 30 anos de experiência entre varejo, indústria, serviço financeiro e consultoria estratégica, Murilo Brotherhood é o novo CEO (Chief executive office) da Rede de Supermercados Pague Menos. O executivo iniciou suas atividades no final de maio de 2023.

Líder experiente, com vasto know-how em estratégia e desenvolvimento de negócios, traz um histórico sólido na indústria de bens de consumo. “A Rede de Supermercados Pague Menos se destaca por sua abordagem personalizada, focada em proporcionar experiências de compras memoráveis aos nossos clientes. Nossa missão é clara: melhorar a vida das pessoas, entendendo suas necessidades e oferecendo um atendimento diferenciado. Com mais de 30 lojas em 20 municípios do interior de São Paulo, estamos empenhados em ser a opção preferida quando se trata de supermercados”, destaca Murilo Brotherhood.

PagueMenos nos Top30 Supermercados do Brasil

Entusiasmado e sorridente, o CEO comentou sobre o período que está na empresa, os desafios e a motivação diante dessa caminhada. “ Estou igual a uma esponja, absorvendo o conhecimento de todas as áreas. Tive contato inicial com as pessoas chaves da organização e agora, pretendo nos próximos 30 dias, mergulhar nos detalhes, nas conversas que me levantaram pontos de atenção, onde possamos atuar de uma forma mais rápida. De agora para frente, terei a profundeza em determinados assuntos, para gerar resultados”, enfatiza Brotherhood.

Como parte da função, Murilo Brotherhood liderará a Rede de Supermercados Pague Menos nas próximas fases, sempre auxiliado pelo Conselho e pelos sócios-proprietários, visando a satisfação dos clientes, eficiência operacional e construção de uma cultura organizacional centrada nos valores da empresa. “Eu amo trabalhar com gente. É isso que me faz levantar todos os dias e chegar aqui feliz. Varejo é gente, tem a ver com pessoas. Nosso negócio trabalha com Cliente no dia a dia. A cara do Pague Menos para nossos clientes são nossos colaboradores. Por isso, precisamos criar um ambiente propício para que nossos colaboradores se sintam bem, valorizados e acolhidos, para que esse sentimento se transforme numa atenção e atendimento diferenciados” afirma o CEO.

Quando questionado “o que a família Pague Menos pode esperar do CEO Murilo Brotherhood?” com sorriso no rosto e convicção responde. “Nossa! Eu costumo dizer o seguinte: depois de 30 dias aqui conversando com pessoas, algumas com mais de 25 anos de varejo, 10 anos de varejo, pessoas que conhecem profundamente os processos, penso ‘no que posso agregar? ’. A única diferença entre nós é que eu posso tirar pedras maiores do caminho, eu quero ajudar as pessoas a chegarem em seus pontos mais altos, suas montanhas da maneira mais rápida e menos sofrida. Meu papel principal aqui é identificar quais são as montanhas de cada um e como posso liberar a estrada para que cheguem aos seus objetivos”, finaliza.

Sobre a Rede de Supermercados PagueMenos

Inaugurada em 1989, a Rede de Supermercados Pague Menos está entre as 30 maiores empresas supermercadistas do Brasil, conforme o ranking da Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS). Atualmente, possui 33 lojas em funcionamento nas cidades de Americana, Araras, Artur Nogueira, Boituva, Campinas, Hortolândia, Indaiatuba, Itu, Limeira, Mogi Guaçu, Nova Odessa, Paulínia, Piracicaba, Santa Bárbara d’Oeste, Salto, São João da Boa Vista, São Pedro, Sumaré, Tietê e Valinhos. A empresa possui um Complexo Administrativo, Logístico e Entreposto de Carnes em Santa Bárbara d’Oeste, com 200 mil m². Com mais de 6.800 colaboradores, segue em constante expansão. A fórmula do bom atendimento, somada aos produtos de qualidade e aos preços imbatíveis, faz da varejista sinônimo de qualidade, economia, comodidade, competência e variedade. Supermercados Pague Menos “Faz Sua Vida Melhor”!

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento