PagueMenos é reconhecido no Prêmio Advantage/ABRAS 2025

O sucesso de um negócio está, cada vez mais, atrelado a relações colaborativas. E é justamente essa parceria entre indústria e varejo que o Prêmio Advantage/ABRAS de Colaboração busca reconhecer e valorizar. A premiação enaltece empresas que se destacam por ouvir e responder com agilidade às necessidades do mercado.

Considerado um dos principais reconhecimentos do setor supermercadista nacional, o Prêmio Advantage/ABRAS é promovido pela ABRAS (Associação Brasileira de Supermercados), em parceria com a Advantage Group. A escolha dos premiados é baseada em avaliações que consideram critérios como colaboração, inovação, qualidade dos produtos e serviços, capacidade de entrega e suporte ao ponto de venda.

Com origem no Canadá e atuação em mais de 40 países, a Advantage Group é referência global na promoção de avaliações entre varejo e indústria, incentivando o aperfeiçoamento contínuo das relações comerciais. A premiação reconhece os melhores do setor, destacando aqueles que investem em parcerias fortes e produtivas.

A Rede de Supermercados PagueMenos, presente em 21 cidades com 39 lojas físicas e operação de e-commerce, foi homenageada na categoria Top Brasil como Varejista Destaque no Prêmio Advantage/ABRAS 2025. A cerimônia de entrega aconteceu na última terça-feira, 23 de setembro, durante o evento ABRAS’25 – Food Retail Future. Representando a rede, estiveram presentes os sócios-proprietários Antonio e Laerte Santichio, o CEO Sergio Biagioli e o Gerente Executivo Comercial Jair Pedro de Souza Junior.

Para Sergio Biagioli, o reconhecimento é resultado de um trabalho contínuo de parceria “Conquistamos o Prêmio Advantage/ABRAS 2025 sendo reconhecidos como Top Brasil pela excelência no relacionamento com a indústria. Essa conquista reforça nosso compromisso com a inovação, qualidade e, sobretudo, com a colaboração junto aos nossos fornecedores.

