O vereador de Americana Juninho Dias (PSD) protocolou um requerimento n• 771/2025 solicitando informações sobre o funcionamento do sistema CISMETRO (Consórcio Intermunicipal de Saúde na Região Metropolitana de Campinas) e o processo de agendamento e coleta de exames laboratoriais no município.

O sistema CISMETRO é responsável por integrar os municípios consorciados e viabilizar a marcação de consultas, exames e outros procedimentos no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Já os exames laboratoriais são essenciais para diagnósticos e tratamentos médicos, sendo fundamentais para a saúde da população.

Com o objetivo de obter informações claras sobre possíveis alterações no sistema, o parlamentar questionou se o CISMETRO passou por alguma atualização recente e se esse processo afetou o funcionamento das UBSs, principalmente no que diz respeito ao agendamento de consultas e exames.

O vereador também perguntou se a atualização já foi implementada, além de buscar esclarecimentos sobre a relação entre o sistema e o agendamento dos exames laboratoriais. Outra questão levantada diz respeito ao número diário de agendamentos realizados pelas UBSs e aos procedimentos necessários para a liberação dos exames pelos laboratórios.

Segundo Juninho Dias, o requerimento tem como finalidade

assegurar eficiência e acessibilidade: “Recebemos diversas reclamações de dificuldades no agendamento de exames e consultas. Por isso, é fundamental termos clareza sobre como o sistema está funcionando e se realmente está atendendo às necessidades da população”, destacou o vereador.

O parlamentar aguarda as respostas do requerimento, que será direcionado ao setor responsável da Prefeitura, e reafirma seu compromisso em acompanhar a situação de perto, sempre buscando soluções que melhorem o atendimento à comunidade.

