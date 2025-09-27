Shopping ParkCity Sumaré reúne escritores no encontro “Semeando Leitura”

Evento gratuito será realizado neste sábado e domingo com lançamentos e interação de autores

O Shopping ParkCity Sumaré realiza neste final de semana, dias 27 e 28, o evento “Semeando Leitura”, um encontro especial dedicado ao universo literário. A programação é gratuita e será realizada em frente ao Restaurante Mania de Churrasco, das 12h às 20h.

O evento vai reunir escritores de diferentes gêneros literários e obras. Durante os dois dias, o público poderá conhecer e interagir com autores convidados, prestigiar lançamentos de livros e explorar as obras disponíveis na exposição. Entre os escritores participantes estão Alex Francisco, Aline Silva, Cadu Lima, Carla Magalhães, Dermeval Pereira, Graziela Barduco, Kátia Sentinaro, Roberval Kovac, Rosana Gastaldi Cominal e Sueli Canfora.

Gisele Alvares, Coordenadora de Marketing do Shopping ParkCity Sumaré, explica que a ideia do “Semeando Leitura” é aproximar o público da produção literária e incentivar o hábito da leitura de uma maneira leve e espontânea. “Em ambiente acolhedor e descontraído, o público terá a oportunidade de interagir com os escritores e se familiarizar um pouco mais com o processo de produção de um livro”, afirma Gisele.

O encontro também apresenta uma seleção variada de títulos que contemplam diferentes faixas etárias e interesses. O público encontrará desde contos infantis, que despertam a imaginação das crianças, até poesias e obras que exploram conceitos atuais de comportamento e sociedade.

Além de oferecer uma experiência enriquecedora para os amantes da leitura, o evento também contribui para consolidar o Shopping ParkCity Sumaré como um espaço de lazer, cultura e convivência para toda a família. “O evento é mais uma iniciativa do empreendimento no sentido de promover e incentivar a cultura, além de reconhecer o talento dos escritores da região”, comenta Joelma Tadei, Gerente Geral do empreendimento.

Semeando Leitura

Quando: dias 27 e 28 de setembro, sábado e domingo.

Horário: das 12h às 20h.

Onde: lounge em frente ao restaurante Mania de Churrasco.

Evento gratuito.

