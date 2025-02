PagueMenos tem 3 dias de pré carnaval de preços

A Rede de Supermercados PagueMenos segue a todo vapor trazendo grandes oportunidades para seus Clientes! Durante 72 horas, entre sexta-feira (21) e domingo (23) de fevereiro, o e-commerce da Rede de Supermercados Pague Menos estará repleto de descontos exclusivos em centenas de produtos, com a realização da ação “Tudo no Precinho”.

Com ofertas relâmpago, atualizações diárias e cupons especiais que garantem economia extra direto no carrinho, a ação é ideal para quem deseja abastecer a despensa e garantir tudo o que precisa para o dia a dia, com preços que cabem no bolso, com facilidade e praticidade na hora de comprar.

Para tornar sua experiência ainda melhor, algumas novidades foram implantadas no e-commerce da Rede! Agora, ao finalizar a compra que inclui carne, é necessário escolher o corte desejado. Além disso, ao atingir o valor mínimo para Frete Grátis, basta acionar o botão correspondente para garantir o benefício. A jornada de compra também está mais ágil, graças à implementação de um novo check-out, reduzindo cliques e tornando o processo mais rápido e eficiente.

A Rede também oferece vantagens exclusivas para tornar sua experiência de compra ainda melhor. Com o sistema Compra e Retira, é possível fazer o pedido online e retirar gratuitamente em uma das lojas participantes: Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Araras, Paulínia, Piracicaba, Mogi Guaçu, Campinas, Itu, São João da Boa Vista, São Pedro, Salto, Boituva, Limeira, Indaiatuba, Nova Odessa e Valinhos. Para quem prefere comodidade total, também há opção de entrega a domicílio. Consulte as condições no site superpaguemenos.com.br.

Economia que faz a diferença! A Rede de Supermercados PagueMenos reafirma seu compromisso com preços acessíveis e conveniência, especialmente no fim de semana que antecede o Carnaval, quando toda economia é bem-vinda. Com descontos exclusivos, cupons vantajosos e uma experiência de compra 100% online, “Tudo no Precinho” é a combinação perfeita entre orçamento equilibrado e carrinho cheio.

