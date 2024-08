Palmeiras arranca empate com Flamengo no RJ

O Palmeiras arrancou um empate com o Flamengo na terceira partida em 10 dias dos paulistas com os cariocas.

Foram 1 vitória para cada lado e o empate deste domingo. Mas o Fla avançou na disputa direta na Copa do Brasil.

Ficou mesmo tudo igual no Maracanã.

Flamengo 1-1 Palmeiras

Arrascaeta fez o gol do Fla e Luighi para o verdão do palestra Itália deixando tudo igual. Com isso ah liderança saiu de mão novamente do Brasileirão Serie-A.

O Palmeiras sobe aos 38 pontos na quarta posição do Campeonato Brasileiro. O Flamengo agora é o 3o com 41 pontos. Botafogo lidera com 43 pontos.

LIBERTADORES- O Palestra começa outra fase decisiva já nesta quarta-feira. O Verdão segue no Rio de Janeiro onde encara o Botafogo, na fase oitavas de final da Copa Libertadores da América.

