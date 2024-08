Conhecidas por serem viúvas de famosos, Dra Deolane e Antonia Fontenelle fizeram um barraco daqueles na internet este domingo.

Deolane respondeu a um questionamento vindo

de Antônia Fontenelle sobre a origem do seu dinheiro:

Meu dinheiro tá todo declarado, mulher. E o teu? E a luta pela herança do falecido? Pelo dinheiro que não é teu, que tu nunca trabalhou para conquistar? Procura o que fazer, Tonhona.”

Antônia Fontenelle rebateu a advogada em vídeo:

“Não toca no nome do meu marido, ele já faleceu. Teu marido também já faleceu. O meu marido não se jogou de lugar nenhum com medo de mim, infelizmente ele faleceu de câncer.”

