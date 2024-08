Americana começa a segunda-feira com 412 vagas de emprego

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Americana está com 412 vagas de emprego disponíveis. Os interessados devem entrar no site da Prefeitura (www.americana.sp.gov.br), buscar por “Serviços mais acessados”, em seguida clicar em “PAT – Vagas Emprego”, acessar o link “Cadastre seu currículo para concorrer às vagas de emprego no PAT” e preencher os dados. Depois do cadastro efetuado, é preciso clicar na vaga de interesse para se candidatar.

O cadastro e encaminhamento do currículo são realizados exclusivamente no site da Prefeitura.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP

As vagas disponíveis são as seguintes

Açougueiro – Com Experiência 3

Açougueiro – Sem Experiência 1

Ajudante de Carga e Descarga – Sem Experiência 1

Ajudante de Cozinha – Sem Experiência 2

Ajudante de Eletricista – Com Experiência 1

Ajudante de Eletricista – Sem Experiência 2

Ajudante de Lavanderia – Sem Experiência 2

Ajudante de Mecânico de Motocicletas – Sem Experiência 1

Ajudante de Montagem – Com Experiência 1

Ajudante de Obras – Com Experiência 2

Ajudante de Operador de Máquina – Com Experiência 1

Ajudante de Produção – Com Experiência 4

Ajudante de Produção – Sem Experiência 5

Ajudante Geral Temporário – Sem Experiência 5

Analista de Recursos Humanos – Com Experiência 1

Aprendiz de Esmeril – Com Experiência 1

Assistente Comercial – Sem Experiência 1

Assistente de Departamento Pessoal – Com Experiência 2

Atendente ao Cliente – Sem Experiência 1

Atendente de Loja – Com Experiência 3

Atendente de Negócios – Sem Experiência 2

Atendente Multitarefa – Sem Experiência 4

Auxiliar Administrativo – Com Experiência 3

Auxiliar Administrativo – Sem Experiência 1

Auxiliar de Almoxarife – Sem Experiência 2

Auxiliar de Confecção – Com Experiência 1

Auxiliar de Corte – Com Experiência 1

Auxiliar de Cuidador – Com Experiência 10

Auxiliar de Licitação – Com Experiência 1

Auxiliar de Limpeza – Com Experiência 7

Auxiliar de Limpeza – Sem Experiência 3

Auxiliar de Manutenção de Edificações – Com Experiência 1

Auxiliar de Produção – Com Experiência 2

Auxiliar de Produção – Jovem Aprendiz – Sem Experiência 2

Auxiliar de Produção – Sem Experiência 26

Auxiliar de Produção de Confecção – Sem Experiência 1

Auxiliar de Retorção – Binadeira – Sem Experiência 2

Auxiliar de Serviços Gerais – Com Experiência 1

Auxiliar de Serviços Gerais – Sem Experiência 1

Balconista – Com Experiência 2

Balconista – Sem Experiência 1

Balconista de Medicamentos – Com Experiência 3

Caldeireiro Industrial – Com Experiência 1

Caseiro – Com Experiência 1

Cirurgião Dentista – Com Experiência 1

Consultor de Vendas – Com Experiência 3

Consultor de Vendas Externas – Com Experiência 4

Controlador de Acesso – Com Experiência 1

Cortador de Tecidos – Com Experiência 1

Costureira – Com Experiência 2

Costureira Piloteira – Com Experiência 1

Eletricista de Manutenção Industrial – Com Experiência 2

Eletricista Montador – Com Experiência 1

Embalador – Sem Experiência 4

Embalador a Mão – Sem Experiência 4

Empregada Doméstica – Com Experiência 2

Encanador – Com Experiência 1

Encanador Industrial – Com Experiência 1

Estampador de Tecido – Com Experiência 1

Estoquista – Com Experiência 1

Estoquista – Sem Experiência 3

Faxineiro – Sem Experiência 2

Frentista – Sem Experiência 5

Laboratorista Têxtil – Com Experiência 1

Líder de Corte de Tecidos – Com Experiência 1

Líder de Manutenção Têxtil – Com Experiência 1

Mecânico Automotivo – Com Experiência 3

Mecânico de Manutenção de Máquinas – Com Experiência 1

Mecânico de Manutenção Industrial – Com Experiência 3

Montador de Móveis – Com Experiência 5

Motorista Carreteiro – Sem Experiência 1

Motorista de Betoneira – Com Experiência 1

Motorista de Caminhão – Com Experiência 1

Motorista de Caminhão Leve – Com Experiência 2

Oficial de Serviços Gerais – Com Experiência 1

Operador de Balancim – Sem Experiência 1

Operador de Caixa – Com Experiência 1

Operador de Caixa – Sem Experiência 54

Operador de Conicaleira – Com Experiência 1

Operador de Cremalheira – Com Experiência 2

Operador de Estamparia Digital – Com Experiência 1

Operador de Injetora – Com Experiência 1

Operador de Máquina a Laser – Sem Experiência 1

Operador de Máquina de Costura Transversal – Com Experiência 1

Operador de Máquina Fiação – Sem Experiência 10

Operador de Máquina Rama – Com Experiência 1

Operador de máquinas operatrizes – Sem Experiência 2

Operador de Rama – Com Experiência 1

Operador de Rama -Sem Experiência 1

Operador de Telemarketing Receptivo – Sem Experiência 80

Operador de Torno CNC – Com Experiência 1

Operador Gráfico de Corte e Vinco – Com Experiência 4

Pasteleiro – Sem Experiência 1

Pedreiro – Com Experiência 1

Pintor Industrial – Com Experiência 2

Porteiro – Sem Experiência 6

Revisor de Tecido Cru – Com Experiência 1

Roteirizador – Com Experiência 1

Separador de Mercadorias – Sem Experiência 20

Servente de Obra – Com Experiência 2

Sinaleiro de Grua – Com Experiência 3

Social Media – Com Experiência 1

Soldador Júnior – Sem Experiência 1

Soldador Tig – Com Experiência 1

Técnico de Enfermagem – Com Experiência 2

Técnico Eletrônico – Sem Experiência 1

Técnico em Segurança do Trabalho – Com Experiência 1

Torneiro de Produção – Com Experiência 2

Torneiro Mecânico – Com Experiência 1

Trabalhador Rural – Com Experiência 1

Trabalhador Rural – Sem Experiência 2

Vendedor de Comércio Varejista – Com Experiência 1

Vendedor Externo – Com Experiência 1

Vendedor Externo – Sem Experiência 1

Vendedor Interno – Com Experiência 13

Leia + notícias emprego e mercado

VAGAS PCD

Operador de Loja – Sem Experiência 3