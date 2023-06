Palmeiras bate São Paulo (2-0) e segue na cola do Fogão

O Verdão bateu o Tricolor no Morumbi na tarde deste domingo e segue sua busca pela ponta da tabela. Atual campeão do Nacional, o Palmeiras marcou um gol em cada tempo da partida. Duas ‘crias da base’ anotaram os gols verdes.

Gabriel Menino no primeiro tempo e Endrik na segunda etapa anotaram os tentos da partida.

TABELA- O Palestra passa a metade do 1o turno 2 pontos atrás do líder Botafogo. Ainda invicto e com 22 pontos, o alviverde ocupa a segunda posição e os cariocas somam 24 após a vitória neste sábado contra o Fortaleza.

Palmeiras: Weverton, Mayke, Luan, Kaiky Naves, Joaquín Piquerez, Zé Rafael, Gabriel Menino, Raphael Veiga, Artur, Dudu, Rony

Técnico: Abel Ferreira

Protagonistas de um desentendimento durante o clássico, o atacante Calleri (SAO) e o técnico Abel Ferreira (PAL) se abraçaram depois do jogo e saíram de campo conversando amistosamente.

São Paulo: Rafael, Rafinha, Arboleda, Beraldo, Caio Paulista, Pablo Maia, Gabriel Neves, Michel Araújo, Alisson, Luciano , Jonathan Calleri

Técnico: Dorival Júnior

