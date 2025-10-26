Mesmo jogando com o jogador a mais mais da metade do segundo tempo, o Palmeiras não conseguiu superar o Cruzeiro na noite deste domingo em São Paulo.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

O Cruzeiro mostrou mais força no começo da partida e reclamou bastante de um lance que seria para expulsão do zagueiro Gustavo Gomes.

O jogo seguiu muito tenso na primeira etapa com muitos cartões amarelos sendo distribuídos pela arbitragem.

O segundo tempo começou mais quente com chances para os dois lados. O Palmeiras pediu pênalti em lance que a bola bateu na mão do zagueiro, mas o árbitro não chamou o VAR.

O goleiro Cássio foi atingido por uma garrafa de isotérmico aos 41 minutos e o torcedor acabou sendo preso.

Aos 12, O Palmeiras chegou a marcar um gol, Mas o árbitro anotou falta de socos em cima do goleiro Cássio.

Palmeiras na Libertadores

O grande desafio do verdão agora é na quinta-feira. O time recebe a LDU do Equador e precisa reverter o placar de três a zero do jogo da ida.

Leia + sobre esportes