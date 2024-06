Palmeiras se salva nos acréscimos com Lázaro (2-1)

O Palmeiras se salvou na prorrogação e bateu o Criciúma este domingo

por 2 a 1 com gol de Lázaro. Agora o time do técnico Abel Ferreira vai a 9 pontos e melhora a posição na tabela do Campeonato Brasileiro de Futebol.

O Verdão abriu o placar aos 22 do segundo tempo com o zagueiro Gustavo Gomes, mas viu o time catarinense empatar apenas 2 minutos depois.

O jogo teve 5 minutos de acréscimo e a nova estrela Verde Lázaro garantiu a vitória do Palmeiras com um gol aos 48′ do segundo tempo.

Principal adversário do Verdão nas bolsas de apostas, o Flamengo bateu o arquirrival Vasco com uma goleada histórica de 6 a 1.

