Natalia Palmieri está DESAPARECIDA na região

abaixo informações divulgadas nas redes sociais

com números de telefone para contato

Saiu ontem do trabalho as 15h, do bairro São Domingos e desde então, não foi mais vista.

Estava dirigindo um Renault/ Clio prata.

Se alguém a viu, por favor entrar em contato com a familia: 19 99295-8431 e 19 99127-3606