Palmeiras perde outra (0-1), agora pro líder

O Palmeiras perde de novo, dessa vez para o líder

do Campeonato Brasileiro Botafogo. O único gol do jogo foi anotado ainda no primeiro tempo pelo craque Tiquinho Soares. Um dos craques do time paulista, Rafael Veiga perdeu o pênalti que daria o empate e manteria a invencibilidade em casa.

Com o resultado, o Botafogo subiu aos 30 pontos. O Palmeiras fica agora com 22 pontos e viu a vice-liderança ser assumida pelo Grêmio, que goleou o lanterna Coritiba em casa.

O Flamengo joga esta noite com o Santos e pode empatar na pontuação com o Verdão.

O Botafogo abre 7 pontos de vantagem na liderança do Brasileirão.

Verdão perdeu 2a seguida. Fazia 30 partidas que não perdia em casa. Parte da torcida, nas redes sociais, começou a cobrar o técnico Abel Ferreira após 2 derrotas em sequência. O time volta a jogar no meio de semana pela última rodada da Copa Libertadores.

