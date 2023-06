Apareceu filho 'véio' de Gugu. Será?

Apareceu filho ‘véio’ com 48 anos

O jornalista Roberto Cabrini encontrou o homem que garante ser filho do apresentador Gugu Liberato. Ricardo Rocha, 48 anos, teria sido resultado de uma relação entre sua mãe e o artista quando este ainda era um adolescente de cerca de 15 anos. Numa entrevista exclusiva que vai ao ar no ‘Domingo Espetacular‘ deste fim de semana, 25 de junho, o comerciante fala ao jornalista por que só agora resolveu trazer essa revelação à tona.

Dessa forma, em entrevista a Cabrini, Ricardo confessa ao jornalista que sente que Gugu é seu pai, mas admite que precisa de provas. “O exame de paternidade é pra tirar essa dúvida… Vou até o final“, afirma. Ainda na Grande Reportagem, Cabrini também relembra as polêmicas que envolvem a disputa pela herança de um dos apresentadores mais famosos do Brasil. A íntegra da produção vai ao ar no Câmera Record.

A revista eletrônica traz uma outra disputa familiar que ganhou holofotes nos últimos dias. A filha do vocalista Luiz Carlos, do Raça Negra, processa o pai por danos morais depois de ter sido chamada por ele de “interesseira”. Renata Francine afirma que nunca quis ajuda do pai, mas, agora, mãe de uma filha portadora de paralisia cerebral e com muitos gastos com a saúde dele, decidiu pedir uma indenização no valor de R$ 40 mil. “Eu tenho meus defeitos, porque eu não sou santa. Mas não sou mau caráter”, defende-se. E desabafa: “Preferia um pai pobre, mas um pelo menos que amasse a filha“.