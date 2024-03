Com gol de Endrick, o Palmeiras venceu o Novorizontino por 1 a 0,

nesta quinta-feira (28), no Allianz Parque, e chegou à quinta final seguida do Campeonato Paulista, novo recorde isolado no clube – o Verdão foi campeão em 2020, 2022 e 2023. O Alviverde também alcançou a 14ª final desde agosto de 2020, quando faturou o Paulista diante do Corinthians.

Neste período, foram oito títulos (Paulista 2020, 2022 e 2023, Copa do Brasil 2020, Supercopa do Brasil 2023, Libertadores 2020 e 2021 e Recopa Sul-Americana 2022) e cinco vices (Supercopa do Brasil 2021 e 2024, Recopa Sul-Americana 2021, Paulista 2021 e Mundial 2021).

O Palmeiras está invicto há 15 jogos pelo Campeonato Paulista (os 14 deste ano e a segunda partida final de 2023). Nos últimos 46 jogos da competição, são 33 vitórias, 11 empates e apenas duas derrotas (nas partidas de ida das finais de 2022 e 2023), com 72 gols marcados e 21 gols sofridos.

No geral das competições, o Palmeiras está invicto há 20 jogos – sendo os 15 de 2024 (dez vitórias e cinco empates) e os cinco últimos do Campeonato Brasileiro de 2023 (três vitórias e dois empates). É a maior sequência de invencibilidade da era Abel Ferreira. É também a maior série invicta entre os clubes que disputarão a Série A do Campeonato Brasileiro neste ano.

Ainda sem perder em 2024, o Palmeiras estabeleceu a quinta maior série invicta em começo de ano em toda a história do clube – com 15 jogos, igualou as sequências de 2023 e de 1983, ficando atrás apenas de 2012 (17 jogos), 1937 (19), 1920 (20) e 1972 (36).

No Allianz Parque, a série invicta é de sete jogos, todos com vitória. A sequência começou na goleada por 5 a 0 sobre o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro de 2023. Depois, foram vitórias sobre Bahia (1 a 0), América-MG (4 a 0) e Fluminense (1 a 0), ainda pelo Brasileiro, e Inter de Limeira (3 a 2), Santos (2 a 1) e Novorizontino (1 a 0), pelo Paulista de 2024.

