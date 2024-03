Cabeção- O Ozempic, medicamento usado para o tratamento de diabetes tipo 2,

tem viralizado nas redes sociais por usuários que o utilizam para emagrecer. Com internautas cada vez mais mostrando os resultados da rápida perda de peso e surpreendendo seguidores com antes e depois, algo que tem chamado a atenção da internet é o efeito que o medicamento provoca no rosto após essa perda de peso imediata. “Existe muita discussão hoje sobre o “Rosto do Ozempic”, porque o remédio não consegue disfarçar o emagrecimento na cabeça.

O corpo perde massa corporal de forma rápida enquanto o rosto não acompanha, o que tem gerado uma procura por procedimentos que minimize esses efeitos”, fala Dr. Paulo Martin, vice-presidente do Colégio Brasileiro de Cirurgias Plásticas.

Diante desse fenômeno, o especialista tem apontado as alternativas minimamente invasivas para diminuir a flacidez da pele durante o uso do medicamento. “O lifting facial sem cortes, como um Jowl Lift, tem sido uma opção, porque faz o lift facial e a retração da papada (região do Jowl) de uma vez só. Dá muita diferença no resultado final por deixar o tamanho da cabeça mais alinhada com o corpo. Além disso, a recuperação é imediata”, explica.

Dr. Paulo Martin é o criador do método Jowl Lift, que além repuxar a gordura da papada, rejuvenesce o rosto. “É um procedimento mais efetivo que as aplicações de Botox e menos traumático que o facelift, que rejuvenesce e define melhor os contornos da face”. O procedimento é exclusivo e inédito, porque não traz o risco de “esticar demais” o rosto como pode acontecer com o facelift.

Outros tratamentos como, estimulação de colágeno e reposição de ácido hialurônico em alguns pontos do rosto também são recomendados. “Existem algumas tecnologias injetáveis no mercado que ajudam a melhorar esse aspecto, mas cabe uma avaliação individual de cada caso para seguir com o tratamento”, enfatiza.

Fotos: Divulgação / CO Assessoria

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP