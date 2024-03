BBB: Procedimentos estéticos favoritos dos ex-participantes do reality

Primeiro eliminado da edição de 2024 do BBB,

Maycon se prepara para sua primeira lipo, mesmo procedimento de Thalyta Alves, Laís Caldas, Paula Freitas e mais. Enquanto isso, Deniziane, Vyni, Michel e outros optaram pela harmonização facial. O que quase todo ex-BBB tem em comum é impressionar pela mudança estética após o programa. Pioneiro da lipoaspiração no Brasil, Dr. Luiz Haroldo Pereira comenta quais são os procedimentos queridinhos dos brothers que já passaram pela casa mais vigiada do país.

A campeã entre os brothers: harmonização facial – Michel e Deniziane, poucos dias após a saída do programa, já apostaram na harmonização. Vyni, Eliezer, Lucas Bissoli, Naiara Azevedo e Bruna Gonçalves (BBB22), Lucas Galina (BBB20), Paula Freitas (BBB23) foram apenas mais alguns dos ex-brothers que também se jogaram no procedimento mais procurado fora da casa.

De acordo com o Dr. Luiz Haroldo, um dos pontos mais importantes dos procedimentos que envolvem a harmonização, é tomar cuidado com os exageros e escolher bem o material. O ácido hialurônico pode ser uma boa escolha, porém, a substância para preencher não é das mais baratas. “Algumas pessoas vem usando entre 10 e 20 ampolas, o que pode chegar a custar R$ 40 mil”, afirma o médico.

Barriga definida e gordura reaplicada – A lipo lad, ou lipo HD, tornou-se uma febre e a segunda opção mais procurada entre os ex-brothers. Thalyta Alves, do BBB24, impressionou com os resultados. Além da lipoaspiração, ela optou pelo enxerto de gordura, modelando o corpo. Laís Caldas e Eslovênia (BBB22), Caio Afiune (21) e Paula Freitas (23), também passaram pelo procedimento.

Apesar dos ótimos resultados, não é para qualquer um. “Algumas pessoas forçam a barra, modelando ‘gomos’ de gordura em um paciente que já não tem essa composição corporal”, conta o médico, que afirma que logo o aspecto ficará ruim. Um ponto positivo usado pela maioria dos brothers é que a gordura retirada pode ser enxertada para salientar e definir outras áreas.

O já tradicional silicone nos seios – Atualmente, boa parte das participantes já entra na casa com próteses nos seios, um dos procedimentos favoritos do público feminino. Mas Maria Claudia (BBB16), Sarah Andrade (21), Lumena Aleluia (21) e Key Alves (23) foram algumas das sisters que decidiram pelo aumento das mamas após o programa.

Mais do que conhecida, a prótese de silicone andou passando por uma “demonização”, com diversas mulheres optando pelo explante. Entretanto, o médico afirma que o procedimento é seguro. “São usadas há mais de 50 anos e passam por constantes atualizações”.

Dr. Luiz Haroldo Pereira, que atende em Copacabana, no Rio de Janeiro, é referência em cirurgia corporal e facial no Brasil. O médico já foi presidente regional da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP) do Rio Janeiro, participou da banca de exames para título de especialista em cirurgia plástica durante 12 anos e, desde 2006, é membro da comissão de avaliação para médicos que desejam se torna titulares da SBCP, capacitados para realizar as cirurgias de abdominoplastia, lipoaspiração, implantes de silicone e outros procedimentos.

