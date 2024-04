Os cinemas da Rede UCI vão transmitir ao vivo o primeiro jogo da semifinal da UEFA Champions League 2023 entre Bayern de Munique e Real Madrid,

diretamente da Alemanha, e os ingressos para conferir a disputa nas telonas já estão à venda. A primeira partida da decisão será na próxima terça, dia 30, na Allianz Arena, casa do time de Munique.

A transmissão terá início às 15h30, 30 minutos antes do apito inicial, com um pré-jogo que vai trazer as principais informações dos dois times e as expectativas para a partida.

Os fãs de futebol poderão acompanhar com toda a tecnologia dos cinemas UCI os lances de astros como Vinícius Junior, Rodrygo e Bellingham, pelo lado espanhol, e Harry Kane, Kimmich e Thomas Muller pela equipe alemã.

O time que sair vencedor abre uma importante vantagem para garantir a vaga na grande final da competição, que será no dia 1º de junho no estádio de Wembley, em Londres. Leia + Sobre todos os Esportes Para mais informações sobre a compra, valores e programação, acesse o site oficial da rede. Os clientes do UCI Unique, o programa de relacionamento da rede, têm o benefício de pagar meia-entrada em qualquer dia e sessão. Para fazer parte do grupo, basta adquirir o cartão na bilheteria de qualquer cinema UCI e fazer o cadastro no site. Os novos associados ganham um ingresso cortesia que pode ser utilizado de segunda a quinta-feira, inclusive feriados.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP