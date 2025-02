O Palmeiras bateu o Botafogo de Ribeirão Preto na noite desta quinta-feira e manteve aceso o sonho do tetra inédito.

Mas o Verdão ainda não depende só de si na última rodada da fase classificatória do Paulistão.

Faltando apenas uma rodada, o Palestra precisa vencer na última rodada e torcer por tropeços de Ponte Preta e São Bernardo.

O jogo foi tenso até a metade do segundo, tendo ficado empatado em 1 a 1- resultado que eliminaria o Palmeiras.

Mas Facundo Torres aos 31′ da etapa final e Luighi aos 40′ aliviaram para o Verdão.

Palmeiras e o sonho do tetra

Para avançar com o sonho do Tetra, o Verdão precisa bater o Mirassol fora de casa no domingo e torcer para que Ponte e Bernô não vençam suas partidas.

