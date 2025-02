Concurso de Americana agora vai valer até 2027

A Prefeitura de Americana prorrogou o prazo de validade do concurso público 001/2022 por mais dois anos, contados a partir de 2 de março de 2025. O edital de prorrogação foi publicado na edição desta quinta-feira (20) do Diário Oficial do Município.

No início de outubro de 2022, o prefeito Chico Sardelli anunciou a abertura das inscrições para o concurso público com 298 vagas, distribuídas em 92 cargos para todos os níveis de escolaridade.

Foi o primeiro concurso para preenchimento de diversos cargos desde 2010.

As provas objetivas foram realizadas nos dias 22 e 29 de janeiro de 2023, e a homologação do concurso aconteceu em março de 2023. No dia 11 de abril daquele ano, os primeiros aprovados foram convocados.

Leia + notícias de Economia, emprego e mercado

Até 7 de fevereiro de 2025, foram convocados 1.246 profissionais aprovados. Desse total, 40 são pessoas com deficiência. O número não se refere a contratações efetivas, já que nem todos os candidatos comparecem à convocação.

“A prorrogação do concurso é menos onerosa para a Prefeitura do que a realização de um novo certame. Com a dilatação do prazo, mais aprovados podem ser chamados para ocupar vagas que eventualmente surjam”, disse o secretário adjunto de Administração, José Eduardo da Cruz Rodrigues Flores.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP