O Palmeiras conseguiu uma virada histórica sobre o rival São Paulo na tarde deste domingo no Morumbis. O Tricolor abriu 2 a 0 no primeiro tempo e o Verdão virou no segundo fechando a partida em 3 a 2.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Luciano abriu o placar para o Tricolor logo no começo da partida. Ele driblou o goleiro Weverton e tocou com tranquilidade para o gol. O segundo gol veio aos 34′ com Tapia. Ele recebeu cruzamento dentro da pequena área e só empurrou para o gol.

O segundo tempo foi super movimentado com os dois times abrindo o jogo e tendo bastante chances de gol. Aos 24, Victor Roque aproveitou o cruzamento vindo da esquerda e cabeceou sem chances para o goleiro Rafael.

Pouco depois, Flaco Lopes marcou o Gold em empate do Palmeiras. Ele recebeu a bola na entrada da área e bateu de perna esquerda.

O jogo esquentou ainda mais e houve uma briga generalizada aos 32 do segundo tempo. Enzo e Victor Roque trocaram tapas fora de campo.

Os dois levaram apenas cartão amarelo.

A virada do Palmeiras veio aos 43 do segundo tempo. Bola cruzada na pequena área e Sosa testou sem chances para o goleiro.

Palmeiras põe pressão no Flamengo

Agora o Verdão está na ponta da tabela colocando pressão no rival Flamengo pela disputa do Brasileirão 2025.

Leia + sobre esportes