Dise de Americana realiza Operação “Gueleri” e apreende mais de 400 porções de drogas no bairro sumareense

A Dise (Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes) de Americana realizou, na manhã desta quinta-feira (7), a Operação “Gueleri”, resultando na prisão em flagrante de um homem de 22 anos e na apreensão de um adolescente de 15 anos por tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores, em Sumaré.

A ação ocorreu na Rua Sônia Rosa Gueleri, no Residencial Portal Bordon 2, após trabalho de investigação e inteligência policial baseado em denúncia anônima sobre intenso comércio de drogas na região. Equipes especializadas realizaram monitoramento velado em viaturas descaracterizadas e identificaram movimentação suspeita em frente ao imóvel investigado.

Durante a campana, segundo a Polícia Civil, um indivíduo usando camiseta do time de futebol do Palmeiras foi visto exercendo vigilância da rua e portando embalagens plásticas do tipo “ZipLoc” e fita adesiva, materiais frequentemente utilizados para embalar entorpecentes.

Ao perceber a aproximação dos policiais, o então suspeito correu para dentro da residência, mas foi alcançado e abordado no corredor do imóvel. Com ele, os agentes da Polícia Civil encontraram embalagens vazias e um rolo de fita adesiva.

Caiu a casa

De acordo com informações da Dise, dentro da casa foi encontrado um adolescente de apenas 15 anos, que já possuía registros anteriores por ato infracional análogo ao tráfico de drogas, incluindo passagem pela Fundação Casa.

Durante as buscas, foram apreendidas duas balanças de precisão com resquícios de drogas, além de 139 porções de cocaína embaladas a vácuo e R$ 950 em dinheiro encontrados dentro de uma bolsa no quintal da residência. Em outro ponto do imóvel, escondidas atrás de um armário velho, foram localizadas 293 porções de maconha embaladas em sacos “ZipLoc”.

Ao todo, a operação resultou na apreensão de 960 gramas de maconha e 148 gramas de cocaína, além de celulares, embalagens para armazenamento de drogas e materiais utilizados na preparação dos entorpecentes.

Os envolvidos foram conduzidos à sede da Dise de Americana, onde a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante e a apreensão do adolescente. Após os procedimentos de praxe, o homem foi encaminhado à Cadeia Pública de Sumaré, enquanto o menor seguiu para a Fundação Casa, permanecendo ambos à disposição da Justiça.