O TCE-SP emitiu alerta à Prefeitura nesta quarta-feira (6) sobre gestão fiscal e recursos aplicados, inclusive na Educação

Nesta quarta-feira(6), o TCE-SP (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo) emitiu um alerta para a Prefeitura de Nova Odessa após identificar falhas na gestão fiscal e na aplicação de recursos públicos do município.

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O órgão menciona o envio, fora do prazo, de documentos obrigatórios como a LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias), a LOA (Lei Orçamentária Anual) e a atualização do cadastro geral de entidades. São indicados problemas no cumprimento das exigências de transparência e controle administrativo.

O relatório do TCE-SP também destaca uma situação considerada ‘desfavorável’ na análise da receita municipal, com indícios de possível descumprimento das metas fiscais previstas em lei, o que pode afetar o equilíbrio das contas públicas e o julgamento das mesmas pelo órgão fiscalizador.

Fundeb e Tribunal de Contas

Na área da Educação, o Tribunal de Contas apontou que a PMNO aplicou percentual abaixo do exigido dos recursos do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica). Tanto no total investido como na destinação específica para profissionais da educação básica, em desacordo com a legislação federal.

Além disso, o TCE-SP reforçou que a administração municipal novaodessense deverá promover adequações para atender às exigências legais e evitar futuras sanções e penalidades. A gestão do prefeito Cláudio Schooder-Leitinho (PSD) tem tido problemas para a aprovação das contas de seu primeiro mandato (2021-2024).

A reportagem do Novo Momento entrou em contato com a Prefeitura de Nova Odessa, através da Diretoria de Comunicação, para saber a posição sobre os apontamentos feitos pelo Tribunal, assim como as providências adotadas, mas até o fechamento não houve retorno.