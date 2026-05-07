O presidente dos Estados Unidos Donald Trump elogiou o brasileiro Lula da Silva o chamando de ‘muito dinâmico’ presidente do Brasil após a reunião na Casa Branca esta quinta-feira. Eles trataram de temas como tarifas (comércio entre os dois países). Antes, um vídeo mostrava o norte americano recebendo o brasileiro com ‘honras’.

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Postagem de Trump feita há pouco.

“Acabei de concluir minha reunião com Luiz Inácio Lula da Silva, o muito dinâmico Presidente do Brasil. Discutimos muitos tópicos, incluindo Comércio e, especificamente, Tarifas. A reunião transcorreu muito bem. Nossos Representantes estão programados para se reunir e discutir certos elementos-chave. Reuniões adicionais serão agendadas nos próximos meses, conforme necessário”.

Presidente DONALD J. TRUMP

( TruthSocial: May 7 2026, 2:22 PM ET )‍‌‍‌‍‌‍‌‍‌‍‌‍‌‍‌‍‌‍‌‍‌‍‌‍‌‍‌‍‌‍‌‍‌‍