A vereadora Jacira Chávare (Republicanos) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando informações à prefeitura sobre a demora no pós-atendimento da unidade básica de saúde (UBS) do Jardim Boer.

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No documento, a parlamentar afirma que recebeu relatos de usuários da unidade sobre demora excessiva, prolongando o tempo de permanência na unidade e gerando insatisfação. Para a vereadora, a situação exige atenção do poder público.

Fala Jacira

“Não basta garantir o atendimento médico, é fundamental que todo o fluxo dentro da unidade funcione de forma ágil e organizada. O que temos visto são pacientes aguardando por longos períodos após a consulta, o que precisa ser corrigido com urgência”, destaca.

A autora questiona se o tempo médio de espera na unidade é monitorado e quais providências estão sendo adotadas para melhorar o serviço. Também questiona se há previsão de reforço no quadro de funcionários ou reorganização dos fluxos de atendimento, visando garantir mais agilidade, organização e acolhimento aos usuários da UBS.

O requerimento foi aprovado pelos vereadores em Plenário durante a sessão ordinária de terça-feira (5) e será encaminhado ao Poder Executivo para resposta.

Gutão do Lanche pede limpeza e capinação na Praça da Fraternidade

O vereador Gutão do Lanche (Agir) protocolou uma indicação na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando à prefeitura a execução de serviços de limpeza e capinação na Praça da Fraternidade, no bairro Jardim da Paz.

No documento, o parlamentar relata que foi procurado por moradores que solicitaram a capinação da praça devido ao mato alto, folhas e galhos secos existentes no local. “A limpeza se faz necessária para manter a área conservada e evitar transtornos que venha causar aos moradores e pedestres”, afirma Gutão.

A indicação será relacionada na pauta da sessão ordinária de terça-feira (12) e encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.