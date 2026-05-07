Veja vídeo abaixo- Entre essa quarta-feira (6) e a quinta-feira (7), uma região de baixa pressão começará a se aprofundar entre a Argentina e o Uruguai, trazendo nebulosidade intensa e pancadas de chuva significativas para estes países.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Entre a sexta-feira (8) e o sábado (9), esse sistema se transformará em um ciclone com um desenvolvimento muito rápido e centro na altura da Argentina.

Vídeo mostra massa polar que deve atingir região

Esse ciclone impulsionará uma frente fria em direção ao Brasil, que começará a causar tempestades no Rio Grande do Sul já na quinta-feira (7) durante a noite, e continuará avançando por Santa Catarina, Paraná, oeste de São Paulo e Mato Grosso do Sul na sexta-feira (8).

Massa de ar frio avança no final de semana

No entanto, o grande destaque desta frente fria é a massa de ar frio muito intensa que avançará pelo Brasil após a passagem da chuva. Essa massa de ar frio começa a avançar na sexta-feira (8), atingindo o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná ao longo do dia.