Jornalistas homenageados- A Câmara Municipal de Americana realizou na quarta-feira (06) sessão solene para a entrega do Prêmio “Geraldo Pinhanelli” de Comunicação aos profissionais de comunicação que se destacaram no exercício de suas atividades no município.

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Participaram da solenidade os vereadores Gutão do Lanche (Agir), Leco Soares (Podemos), Levi Rossi (PRD) e Lucas Leoncine (PSD), o secretário municipal de Comunicação e Tecnologia da Informação de Americana, Leon Botão, e o secretário municipal de Tecnologia e Eficiência de Limeira, Roger Willians, além de convidados, amigos e familiares dos homenageados.

Instituída pelo decreto legislativo nº 444/2009, a premiação tem como objetivo incentivar, reconhecer e valorizar os profissionais de comunicação que trabalham em Americana. Dividido em seis categorias, o prêmio teve como vencedores os seguintes profissionais: Alex Ferreira (assessoria de imprensa); Leonardo Matos (fotojornalismo – Grupo O Liberal); Nicoly Maia (jornalismo digital – Todo Dia); Ana Carolina Leal (jornalismo impresso – Grupo O Liberal); Vladimir Catarino (radiodifusão – Rádio Azul FM); e Cristiani Azanha (telejornalismo – TV Todo Dia). Os vencedores foram os mais votados em suas categorias na votação feita pela Câmara com profissionais de comunicação que atuam na cidade.

Durante o uso da palavra, o presidente da sessão solene, vereador Leco Soares, relembrou a origem da homenagem e destacou o papel da imprensa na cobertura do Poder Legislativo. “A Câmara Municipal sempre acompanha e valoriza o trabalho de vocês, o trabalho dos comunicadores é essencial para essa Casa e para a sociedade. Estamos sempre de portas abertas aos profissionais da imprensa. Gostaria de relembrar o ex-vereador Major Crivelari que faleceu recentemente e que foi o autor do decreto legislativo que dá origem essa homenagem, algo que demostra o reconhecimento do legislativo a esses profissionais”, comentou.

Gutão do Lanche apontou como a comunicação faz parte do cotidiano das pessoas. “Vocês foram escolhidos a dedo, o seu trabalho é acompanhado todos os dias pela população que se informa graças a seu empenho e dedicação. Sabemos que não é fácil o trabalho dos profissionais da comunicação, é algo que exige muita responsabilidade e ainda saber lidar com críticas. Nem sempre a importância desse serviço é reconhecida e hoje é o dia de parabenizarmos esses profissionais”, declarou.

“Estamos aqui para reconhecer o trabalho desses profissionais que levam informação às pessoas e dessa forma os conectam, sempre com muita responsabilidade. Americana é muito bem servida desses profissionais, com um grande histórico na formação e na disponibilidade desses trabalhadores da comunicação. Estamos vivendo dias em que a comunicação é muito dinâmica e em segundos as informações são propagadas e hoje vemos como os meios de comunicação se reinventaram e se adaptaram a essa nova realidade”, disse Levi Rossi em seu pronunciamento.

Lucas Leoncine ressaltou os desafios encarados pelos profissionais de comunicação. “A comunicação pode ser um problema, mas ao mesmo tempo pode ser uma solução. Comunicar atualmente é um desafio ainda maior por conta do cenário político e mesmo assim vocês seguem firme em informar e conscientizar a população. Sempre admirei o trabalho dos profissionais de comunicação e como vereador passei a reconhecer ainda mais a sua importância. Levar a comunicação às pessoas tem um papel fundamental no fortalecimento da nossa democracia e a comunicação não deve ser pensada pra agradar, mas sim cumprir o seu propósito”, relatou.

O jornalista Alex Ferreira, vencedor na categoria Assessoria de Imprensa, discursou em nome de todos os homenageados. “É uma honra representar uma categoria que a cada dia sofre para realizar os seus trabalhos, mas estes desafios que tentam nos derrubar, nos fazem mais fortes. Afinal para fazer jornalismo de verdade, é preciso força. Precisamos ser fortes para diariamente deixar o ouvinte, espectador, leitor ou os usuários de redes sociais sempre muito bem informados. No mundo de hoje o receptor das mensagens pode estar fazendo tudo isso ao mesmo tempo e a comunicação mudou para atender essa realidade, mas as pessoas são as mesmas. Temos que criar nossa audiência e aumentar nossa credibilidade, lutar por conteúdos melhores que causem reflexões, com informações seguindo a nossa premissa da imparcialidade e que não seja apenas por curtidas e seguidores e que conquistem apenas pelo nosso jeito de fazer”, refletiu.

Os vencedores do Prêmio Geraldo Pinhanelli de Comunicação 2026:

Assessoria de Imprensa – Alex Ferreira

Jornalista com pós-graduação em Comunicação Corporativa e Jornalismo Esportivo e formação como apresentador de TV. Iniciou a carreira na Rádio Notícia, passando pela TV TodoDia e pela TV Bandeirantes, onde foi repórter nos programas Brasil Urgente e Jogo Aberto. Atuou como apresentador nacional da Claro TV, produtor do Grupo Multi e mestre de cerimônias. Atualmente, comanda o Gold Morning, na rádio Gold FM. Há 15 anos é assessor de imprensa do Grupo São Vicente e, há 13 anos, integra a comunicação institucional da FAM – Faculdade de Americana.

Fotojornalismo – Leonardo Rodrigues de Matos

Natural de Americana, começou a trajetória na comunicação no design gráfico. Técnico em Comunicação Visual e graduando em Jornalismo. Com passagem pelo jornal TodoDia, atualmente integra o Grupo Liberal, atuando como fotojornalista e videomaker.

Jornalismo Digital – Nicoly da Silva Maia

Estudante de Jornalismo, atua como repórter na TV TodoDia desde 2025, sendo responsável pela produção de conteúdos para portais de notícias, redes sociais e televisão, com foco na cobertura de temas da Região Metropolitana de Campinas. No campo social e educativo, desenvolveu reportagens com jovens reeducandos da Fundação Casa Campinas e produziu conteúdos voltados à Educação de Jovens e Adultos.

Jornalismo Impresso – Ana Carolina Martins Leal Campos

Formada em Comunicação Social, iniciou a carreira em jornais de São José do Rio Preto. Foi vencedora do VII Prêmio CPFL de Imprensa, em 2007, e realizou estágio na BBC de Londres. Na comunicação institucional, atuou como assessora de imprensa no Festival Internacional de Teatro. Em Americana, passou por diferentes editorias do jornal O Liberal, onde atua no momento.

Radiodifusão – Vladimir Catarino

Iniciou sua carreira em 1999, na equipe esportiva da Rádio Azul Celeste, atual Rádio Azul. Ao longo da trajetória, atuou em diversas emissoras da região, como a Rádio Bandeirantes de Campinas. Também exerce a função de jornalista na TV TodoDia e atua na assessoria de imprensa no meio político.

Telejornalismo – Cristiani Aparecida Azanha

Jornalista da TV TodoDia, onde atua desde 2025 na produção de reportagens para televisão, site e redes sociais. Ao longo da carreira, acumulou experiência em televisão, rádio, jornais impressos, portais de notícias e assessoria de imprensa. Entre os veículos em que atuou estão Jornal TodoDia, O Liberal, Jornal de Piracicaba, Rádio CBN, Rádio Globo, CNT, Rádio Brasil, TV Americana e Rádio Santa Bárbara FM. Também possui atuação em assessoria parlamentar, comunicação institucional e organização de eventos.