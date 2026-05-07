Câmara recebe o 25º Salão do Humor Internacional em Americana: 16 a 24 de maio

A Câmara Municipal de Americana recebe de 16 a 24 de maio o 25º Salão do Humor Internacional em Americana. Esta será a oitava edição do Salão sediada pelo Poder Legislativo e reunirá obras de humor em nove modalidades, com premiações para os melhores trabalhos de autores das cidades da região. A entrada é gratuita e as obras podem ser visitadas até domingo, 01 de junho.

O salão funcionará de 24 de maio a 01 de junho, das 8h às 22h (segunda a sexta) e das 9h às 17h (sábado e domingo), nos corredores da Câmara Municipal de Americana. A entrada é gratuita.

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Com o tema “A vida é a viagem, a ideia é o itinerário”, a edição 2026 do salão, realizado por Geraldo Basanella e amigos, irá contar com trabalhos de artistas independentes e de alunos do Ensino Fundamental e Ensino Médio de escolas públicas e privadas de Americana e região, além de trabalhos selecionados do acervo do Salão Internacional de Humor de Piracicaba.

De acordo com o idealizador da mostra, o professor Geraldo Basanella, o tema deste ano convidou os participantes a refletir sobre valores, prioridades e intenções manter a viagem da vida produtiva e significativa. “A vida é comparada a uma viagem, e nossas ideias ou objetivos funcionam como o itinerário que nos guia; sem eles, perdemos direção e força. Viver é viajar, e cada passo, cada escolha e cada experiência moldam nosso destino. A vida, como toda boa viagem, é valorizada não apenas pelo destino, mas pelas histórias, memórias e lições que colecionamos ao longo do caminho”, comenta.

Serão expostas obras nas categorias charge, cartum, caricatura, história em quadrinhos, tirinhas, pequenos contos de humor e poemas jocosos, caricatura em escultura, mangá humor e grafite humor. Os prêmios para as melhores obras variam entre R$ 50 e R$ 200. Haverá ainda premiação especial para os alunos das escolas de Ensino Fundamental participantes e um sorteio entre os visitantes do salão, que são convidados a votar em suas obras favoritas.

O salão funcionará de 16 a 24 de maio, das 8h às 22h (segunda a sexta) e das 9h às 17h (sábado e domingo), nos corredores da Câmara Municipal de Americana. A entrada é gratuita.

Mais informações sobre o 25º Salão do Humor de Americana com o organizador do evento, Geraldo Basanella: (19) 3406-4140 e [email protected]

Serviço

25º Salão do Humor Internacional em Americana

De 16 a 24/05

Segunda a sexta, das 8h às 22h / Sábado e domingo, das 9h às 17h

Corredores da Câmara Municipal de Americana – Paço 15 de Janeiro

Av. Monsenhor Bruno Nardini, 1835 – Jd. Miriam

Entrada gratuita

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