O assessor especial Adriano Panin deixou a prefeitura de Santa Bárbara na semana passada. Presidente do Republicanos de Americana, Panin disse ao NM que sua saída já era prevista e que ele deve focar os próximos meses na campanha de Ricardo Molina para deputado estadual este ano.

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“Foi uma saída tranquila, já previamente acordada e vamos agora focar no processo eleitoral”.

Panin e a evolução

Personagem que circula há quase 20 anos na política barbarense, AP já esteve em vários grupos políticos da cidade e se ‘firmou’ no time Molina desde 2018.

A parceria foi reforçada na eleição de 2022, quando ele foi bastante elogiado pelo hoje assessor do governador Tarcísio de Freitas.

AP passou a coordenar o partido em quase 40 cidades e este ano terá como missão maior entregar os votos para fazer de Molina o (um dos) novo (s) deputados da região.

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