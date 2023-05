Mais1 Café traz Pão de queijo e croissant com Nutella?

O creme de avelã mais famoso do mundo chega às unidades da Mais1.Café, uma das maiores redes de cafeterias do país, que anuncia a linha de produtos especiais e exclusivos ‘Delícias com Nutella’, composta inicialmente pelos pães de queijo mineiro e croissant francês. No cardápio, agora é possível degustar o croissant amanteigado e importado direto da França, além de uma porção do legítimo pão de queijo mineiro, acompanhados do delicioso creme de avelã.

“Esse é um momento histórico para a nossa rede, já que somos a única cafeteria nacional com receita original aprovada pela Nutella, uma marca com forte posicionamento estratégico e um produto tão amado e apreciado em todo o mundo. Nossa expectativa com a iniciativa é alavancar ainda mais as vendas e aumentar a fidelização de clientes ao conciliar a qualidade das duas marcas”, destaca Vinicius Delatorre, diretor de operações e sócio-fundador da Mais1.Café.

Além destas novidades, a rede conta ainda com mais de 20 opções de bebidas quentes e geladas que podem ser combinadas com doces e salgados.

Sobre a Mais1.Café

A Mais1.Café foi fundada em dezembro de 2019 pelos empresários Alan Parise, Gare Marques, Hilston Guerim e Vinícius Delatorre e nasceu com o propósito de unir a qualidade do café especial com a agilidade do atendimento “to go”, possibilitando que as pessoas consigam tomar um café da melhor qualidade mesmo que estejam na correria do dia-a-dia. O objetivo é otimizar a experiência do cliente por meio de um atendimento totalmente personalizado e digitalizado. A rede oferece bebidas em várias opções, desde o clássico coado até drinques gelados com café de grão especial. Para acompanhar as bebidas, o cardápio tem salgados e doces importados da Europa que possibilitam diversas combinações para potencializar tal experiência. Atualmente, a Mais1.Café está presente em mais de 250 cidades, em 25 estados brasileiros e no Paraguai, e conta com mais de 600 unidades confirmadas no Brasil. Para 2023, a expectativa da rede é ultrapassar as 800 lojas em todo o território nacional. Saiba mais aqui.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento