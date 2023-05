Um espaço nas creches para amamentar com acolhimento e carinho.

Todas as unidades municipais escolares de Santa Bárbara d’Oeste, que atendem bebês e crianças de 0 a 3 anos de idade (creche), estão preparando o “cantinho da amamentação” para as mães poderem alimentar seus bebês com conforto durante o tempo que seus filhos permanecem na escola.

A Rede Municipal de Ensino atende esta faixa etária em 27 unidades na cidade. O objetivo é incentivar o aleitamento materno exclusivo até os seis meses de idade e recomendado até os dois anos de idade conforme diretrizes da Organização Mundial da Saúde (OMS), do Fundo das Nações Unidas para Infância (UNICEF) e do Guia Alimentar para Crianças Brasileiras Menores de dois anos, do Ministério da Saúde.

A amamentação é essencial ao desenvolvimento infantil e favorece a saúde materna. O leite materno é capaz reduzir a mortalidade infantil, as chances de obesidade, evitar diarreia, infecções respiratórias, alergias, hipertensão, colesterol alto e diabetes, além de favorecer o desenvolvimento cognitivo e facilitar a formação de vínculos afetivos.

