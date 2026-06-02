Nesta terça-feira (2), o papa Leão XIV nomeou a executiva mexicana María Montserrat Alvarado para assumir a chefia do Dicastério para a Comunicação da Santa Sé. A decisão marca um feito inédito: ela se torna a primeira mulher não religiosa a ocupar o cargo de prefeita de um dicastério do Vaticano, uma das estruturas mais importantes da Cúria Romana.
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Essa decisão reforça um movimento cada vez mais visível de ampliação da presença feminina em espaços de liderança dentro da Igreja Católica e reacende discussões sobre o papel das mulheres na história do cristianismo.
Papa aposta em mulher
Afinal, durante séculos, muitas figuras femininas associadas às origens da fé cristã foram retratadas de forma secundária ou tiveram sua participação reduzida a papéis de apoio.
Um convite para revisitar a figura de Jesus sob uma perspectiva filosófica contemporânea
No livro “O Silêncio do Apóstolo”, o escritor-narrador Damn Beige utiliza a descoberta de um manuscrito como ponto de partida para refletir sobre memória, narrativa e construção histórica
Ao se apresentar como editor de um texto atribuído a Abed Auait, um erudito que teria convivido com Jesus, Damn Beige constrói uma narrativa que desloca o olhar tradicional sobre essa figura bíblica e histórica. Em vez de uma abordagem centrada exclusivamente na fé, em O Silêncio do Apóstolo, o autor propõe acompanhar a trajetória do homem que atravessou séculos a partir de contextos humanos, culturais, políticos e filosóficos.
O enredo se desenvolve a partir desse testemunho ficcional, em que a experiência direta com Cristo revela um ambiente marcado por debates, deslocamentos e transformações. Ao longo do relato, episódios conhecidos ganham novas camadas de interpretação, sugerindo que a forma como histórias são registradas e transmitidas está profundamente ligada ao tempo, às escolhas e às perspectivas de quem as narra.
No decorrer do relato, Abed Auait não se limita a observar: ele organiza, interpreta e registra os ensinamentos daquele com quem conviveu, transformando experiências em reflexões sobre comportamento, ética e convivência. Para além de discursos grandiosos, o que emerge são situações cotidianas, diálogos e pequenas histórias que revelam como essas ideias eram compartilhadas e compreendidas dentro do grupo.
Entre esses registros, destacam-se passagens em que o ensinamento se afasta de qualquer lógica de recompensa ou punição, aproximando-se de uma ética fundamentada na consciência individual. É o caso da parábola do “Guardião do Jardim”, na qual o cuidado com o outro não nasce da expectativa de retorno, mas de uma compreensão mais profunda sobre o próprio agir.
— A bondade não existe porque há um prêmio à espera.
A justiça não depende de um juiz. O bem verdadeiro não busca
aprovação nem teme o abandono. Aquele que age corretamente por esperança
ou medo não compreendeu ainda o que significa ser justo. Porque o que é
justo não se faz por um senhor ausente ou presente —
mas por si mesmo, porque não pode ser diferente.
(O Silêncio do Apóstolo, p. 158)
Ao reunir essas reflexões e episódios, Damn Beige constrói uma narrativa que vai muito além da visão que posiciona Jesus exclusivamente como uma figura central do cristianismo. O autor propõe uma mudança de perspectiva: enxergá-lo como um pensador em movimento, cujas ideias emergem da experiência, do diálogo e da observação do mundo ao redor. Dessa forma, O Silêncio do Apóstolo amplia o campo de interpretação sobre sua trajetória e convida o leitor a reconsiderar não apenas esse personagem bíblico, mas também pelo viés histórico, além das formas pelas quais grandes narrativas continuam sendo construídas, transmitidas e compreendidas ao longo do tempo.
Ficha técnica:
Título: O silêncio do apóstolo
ISBN: 978-6501774794
Autor: Damn Beige
Páginas: 420
Preço: R$ 75 (físico) | R$ 70 (eBook)
Onde encontrar: Site do autor | Amazon
Sobre o autor: Damn Beige é um escritor-narrador, uma voz criada para investigar as zonas de silêncio da história. Em O silêncio do apóstolo, apresenta-se como editor de um manuscrito atribuído a Abed Auait, conduzindo o leitor por uma narrativa que cruza memória, política e fé. Seu olhar parte da suspeita: a de que toda história é também resultado de escolhas, disputas e apagamentos. Mais do que revelar respostas, Damn Beige se dedica a formular perguntas incômodas sobre o que foi preservado, transformado e o que talvez nunca tenha sido contado.
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