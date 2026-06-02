Nesta terça-feira (2), o papa Leão XIV nomeou a executiva mexicana María Montserrat Alvarado para assumir a chefia do Dicastério para a Comunicação da Santa Sé. A decisão marca um feito inédito: ela se torna a primeira mulher não religiosa a ocupar o cargo de prefeita de um dicastério do Vaticano, uma das estruturas mais importantes da Cúria Romana.

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Essa decisão reforça um movimento cada vez mais visível de ampliação da presença feminina em espaços de liderança dentro da Igreja Católica e reacende discussões sobre o papel das mulheres na história do cristianismo.

Papa aposta em mulher

Afinal, durante séculos, muitas figuras femininas associadas às origens da fé cristã foram retratadas de forma secundária ou tiveram sua participação reduzida a papéis de apoio.

Um convite para revisitar a figura de Jesus sob uma perspectiva filosófica contemporânea

No livro “O Silêncio do Apóstolo”, o escritor-narrador Damn Beige utiliza a descoberta de um manuscrito como ponto de partida para refletir sobre memória, narrativa e construção histórica