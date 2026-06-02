Segunda etapa, realizada no último sábado (30), superou expectativas com 336 doses aplicadas

A Prefeitura de Nova Odessa encerrou sábado (30) mutirão- a ação especial de vacinação voltada a crianças e adolescentes. O balanço final da campanha registrou 408 doses aplicadas nos dois mutirões realizados em escolas do município para ampliar a cobertura vacinal. As vacinas ofertadas incluíram Influenza, DTP (tríplice bacteriana), HPV, Tetra Viral, Febre Amarela, Covid-19, Hepatite e Dengue, entre outras do calendário nacional.

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No primeiro sábado (23/05), a ação aconteceu EMEB Apparecida Rodrigues Prata (Jardim São Francisco) e resultou na aplicação de 72 doses. No último sábado (30/05), a campanha foi finalizada na EMEB José Mário de Moraes (Jardim Santa Rita), registrando 272 doses aplicadas.

Além da escola do Santa Rita, a Prefeitura promoveu uma ação simultânea Colégio IESC, instituição particular localizada no Centro. A iniciativa foi integrada a uma atividade lúdica de troca de figurinhas da Copa do Mundo, o que ampliou o alcance da vacinação e resultou em mais 64 doses aplicadas, elevando o total do dia 30 para 336 doses.

“A adesão das famílias foi fantástica. Superamos em muito a expectativa. Com criatividade e envolvimento da comunidade, conseguimos levar a vacina ainda mais perto das crianças. É assim que a gente protege nossa população”, destacou a coordenadora da Vigilância Epidemiológica e do CRI (Centro de Referência em Infectologia) de Nova Odessa, Paula Mestriner.

Além do mutirão, nas UBSs

A Prefeitura lembra que todas as vacinas do Calendário Nacional continuam disponíveis diariamente nas sete Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município, de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h30. Os responsáveis devem levar a caderneta de vacinação e um documento de identificação da criança ou adolescente.