O papel do Pilates no processo de emagrecimento

O Pilates é muito conhecido por seus benefícios para a saúde

física e mental, mas será que ele auxilia na perda de peso? De acordo com Josi Araujo, fisioterapeuta e professora da Pure Pilates, embora o método não esteja diretamente relacionado ao emagrecimento, pode contribuir de forma indireta. “Os praticantes tendem a adotar uma visão mais abrangente sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida. No entanto, devido ao baixo gasto calórico gerado pelos exercícios de Pilates, não podemos afirmar que seja suficiente para a perda de peso“.

Apesar de não ser seu objetivo principal, o Pilates oferece benefícios específicos para quem deseja emagrecer. “O método estimula o metabolismo e equilibra o funcionamento do organismo, o que o torna um aliado importante na busca pela perda de peso. Além disso, os movimentos aumentam o gasto energético, visando o fortalecimento do abdômen, a estabilização das articulações e a reeducação do movimento“, declara a fisioterapeuta.

O Pilates possui objetivos distintos em relação a outras formas de exercício. Josi explica que enquanto enfatiza o reequilíbrio muscular, a melhoria da postura e o fortalecimento do corpo como um todo, atividades como a musculação, por exemplo, buscam a hipertrofia muscular. Isso significa que não podemos afirmar que a prática seja mais eficaz para a perda de peso em comparação a outras atividades.

Um mito comum é a crença de que apenas a prática é suficiente para emagrecer. “Na realidade, a perda de peso envolve uma combinação de fatores, incluindo exercício e alimentação equilibrada. O Pilates pode ser parte desse conjunto, mas não é a solução isolada“, relata a especialista. Outro ponto extremamente importante é que o Pilates é adaptável a qualquer pessoa, independentemente do nível de condicionamento físico.

Embora o Pilates não seja a solução mágica para o emagrecimento, oferece benefícios importantes para a saúde e pode ser parte de um programa abrangente para quem deseja perder peso. A combinação de exercícios, alimentação equilibrada e um estilo de vida saudável continua sendo a abordagem mais eficaz para alcançar e manter a perda de peso.

