Cada vez mais candidata a prefeita em 2024, Giovana

Fortunato (PDT) tenta voltar a agitar suas redes e promete apostar na juventude no ano que vem.

Vereadora @esthermoraes de Santa Barbara D’Oeste, nosso suplente em Americana @jeancarloslima_ e elz

Alguns não gostam de ver mas fato é que o novo sempre vem, né? Fico empolgada com tantas novas ideias e entusiasmo desse pessoal que carrega consigo muita consciência social e ambiental. DIFICULDADE DO VOTO- MGF deve ‘remar’ bastante nas eleições do ano que vem para recuperar o fôlego, votos e o ânimo do eleitorado. Vai concorrer contra o favorito Chico Sardelli (sem partido) e deve ter outros homens fortes na busca do voto. (segue…)

